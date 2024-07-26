Раскрыт план Китая относительно американских выборов

Пекин не планирует вмешиваться в президентские выборы в США, которые проуйдут в ноябре 2024 года. Взамен в КНР ждут такого же подхода, в частности, относительно «тайваньского вопроса», такую информацию раскрыл посол КНР в Вашингтоне Се Фэн во время торжественного приема в посольстве в честь 97-летия со дня создания Китайской народно-освободительной армии, передает РИА Новости.