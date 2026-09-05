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В США на фестивале Burning Man скончался один из участников

В США на фестивале Burning Man скончался один из участников

На ежегодном фестивале Burning Man, проходящем в пустыне штата Невада, скончался один из участников мероприятия.

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