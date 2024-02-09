Путин рассказал о разговоре с Зеленским по поводу неонацистов

Российский лидер дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Pr Scr/tuckercarlson.com--> Президент Владимир Путин заявил, что однажды спросил у украинского лидера Владимира Зеленского, почему он поддерживает «неонацистов», в то время как его отец в годы Второй мировой войны сражался с немецкими фашистами.