Российская актриса Алена Михайлова снимается с японскими актерами

В картине «Амура» с элементами анимированной манги ей достались две роли близнецов В международном кинопроекте «Амура», а это экш-драма с элементами анимированной манги, снимется иностранный состав актеров, в основном японских.
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