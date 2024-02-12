"Ты не бойся, это такая игра, дядя Фуркат хороший": Рост изнасилований мигрантами детей и женщин бьет все рекорды

Политинформация Нашлась ещё одна госконтора, которая призывает завозить мигрантов Кто такие Либералы? Это люди, которые свою страну готовы разрушить и подложить под кого угодно ради своих "идеалов Если вы разбираетесь в политике, то среди либералов было очень много террористов, которын обосновывали террор против государства.