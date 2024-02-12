Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Поля Русс
    Так эти упырки еще и рожают по 2 раза в году … «детские» им подавай, так и хочется этим матрешкам фигу показать…рожай..."Ты не бойся, это...
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"Ты не бойся, это такая игра, дядя Фуркат хороший": Рост изнасилований мигрантами детей и женщин бьет все рекорды

"Ты не бойся, это такая игра, дядя Фуркат хороший": Рост изнасилований мигрантами детей и женщин бьет все рекорды

Политинформация Нашлась ещё одна госконтора, которая призывает завозить мигрантов Кто такие Либералы? Это люди, которые свою страну готовы разрушить и подложить под кого угодно ради своих "идеалов Если вы разбираетесь в политике, то среди либералов было очень много террористов, которын обосновывали террор против государства.

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Комментарии
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Наталья
Я давно ношу с собой шило и собираюсь приобрести для всей семьи перцовые баллончики.Сейчас с собой у меня распылитель с уксусной эссенцией.  Хожу на занятия самообороны. Куда бить - знаю, тренируюсь. Рекомендую.
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1 час.
Поля Русс
👍👍👍👍👍👍👍так и только так!!!
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58 мин.
Поля Русс
Так эти упырки еще и рожают по 2 раза в году … «детские» им подавай, так и хочется этим матрешкам фигу показать…рожайте в своих кишлаках…
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7 мин.

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