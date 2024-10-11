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Закон, порядок, государство

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Расчёт БПЛА «ZALA» группировки войск «Центр» осуществил поддержку наступающих штурмовых групп пехоты на Авдеевском направлении

Расчёт БПЛА «ZALA» группировки войск «Центр» осуществил поддержку наступающих штурмовых групп пехоты на Авдеевском направлении

Мощный двигатель и современная система контроля позволяют БПЛА «ZALA» работать даже в сложных погодных условиях.

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