В Германии больше нет "левых". Фракция объявила самороспуск из-за Вагенкнехт

Немецкая фракция "Левых" в Бундестаге приняла решение о самороспуске.После 18 лет присутствия в Бундестаге фракция Левой партии Германии будет распущена из-за ухода нескольких парламентариев в другую партию.
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