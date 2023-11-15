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В Германии больше нет "левых". Фракция объявила самороспуск из-за Вагенкнехт

В Германии больше нет "левых". Фракция объявила самороспуск из-за Вагенкнехт

Немецкая фракция "Левых" в Бундестаге приняла решение о самороспуске.После 18 лет присутствия в Бундестаге фракция Левой партии Германии будет распущена из-за ухода нескольких парламентариев в другую партию.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
&quot;Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость&quot;. Желаю ей в этой работе успехов! Надеюсь, что многие немцы поддержат эту новую разумную партию.
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16 час.

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