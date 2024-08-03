Экс-глава "Открытой России" Пивоваров призвал Запад ослабить санкции против РФ

Бывший глава движения "Открытая Россия" (организация признана нежелательной на территории РФ и запрещена) Андрей Пивоваров, освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада, призвал ослабить антироссийские санкции.
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