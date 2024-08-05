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Медведь загрыз возвращающегося с рыбалки мужчину в Магаданской области

Медведь загрыз возвращающегося с рыбалки мужчину в Магаданской области

В Магаданской области медведь загрыз 41-летнего местного жителя, который возвращался с рыбалки.В Магаданской области произошло очередное нападение медведя на человека.

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Комментарии
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Eduard
Загрыз и правильно сделал.Люди и так всю природу загадили,а количество людей миллиардами исчисляется.На одной Украине каждый день сотни людей погибают,а тут один!
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15 час.
Eduard
Хвати преувеличивать вообще людскую жизнь!
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15 час.
Eduard
Миша просто хотел кушать.В лесу извините торты не валяются!
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15 час.

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