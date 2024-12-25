Аналитики заметили, что россияне стали чаще снимать квартиры-студии

Показатель вырос на 10 процентов С января по ноябрь 21024 года спрос на долгосрочную аренду жилья в РФ вырос на 10% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Недвижимость».