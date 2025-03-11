Операция «Солнцестояние» Трупы погибших солдат и подбитый немецкий танк Pz.Kpfw. VI Ausf. B «Королевский Тигр».
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Операция «Солнцестояние» Трупы погибших солдат и подбитый немецкий танк Pz.Kpfw. VI Ausf. B «Королевский Тигр».
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