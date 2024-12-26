Украинская полиция назвала мотив 18-летнего убийцы русофобки Фарион (ФОТО)

Украинская полиция озвучила мотив 18-летнего убийцы русофобки Ирины Фарион. Следствие установило, что в 2022 подозреваемый в мессенджере стал участником группы, «пропагандирующей культ насилия и жестокости, а также расовой, национальной и религиозной нетерпимости».