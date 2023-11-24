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Финляндия может ограничить подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки

Финляндия может ограничить подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки. Власти страны заявили, что не исключают введения такой меры, если Россия «продолжит пропускать мигрантов» через границу без документов.

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