Собянин: фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» будет длиться 100 дней

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» продлится 100 дней, объединив летние мероприятия столицы. Его запуск анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин, назвав этот фестиваль новым форматом отдыха в любимом городе.
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