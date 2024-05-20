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Собянин: фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» будет длиться 100 дней

Собянин: фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» будет длиться 100 дней

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» продлится 100 дней, объединив летние мероприятия столицы. Его запуск анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин, назвав этот фестиваль новым форматом отдыха в любимом городе.

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