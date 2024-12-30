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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Карякин: «Запасной футболист получает в разы больше семи шахматистов, не должно быть такой большой разницы. Успехи даже смешно сравнивать»

– Тебя никогда не бесило то, что те же футболисты зарабатывают больше шахматистов? – Обидно, несправедливо.

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