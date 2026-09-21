Китай в августе нарастил импорт российской нефти на 41%

В последнем месяце лета страна продолжила постепенное наращивания импорта нефти. Россия стала практически единственным лидирующим поставщиком, увеличившим в августе отгрузки нефти в Китай.
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