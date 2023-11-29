Батрынча: "Мы намеренно не назначали в столице кандидата с высокими шансами на победу"

Вице-спикер парламента Влад Батрынча заявил, что Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) не назначила кандидата с высокими шансами на победу в столице на всеобщих местных выборах, чтобы не допустить победы Партии действия и солидарности (ПДС) в Кишиневе, отмечает Noi.