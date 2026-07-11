Продолжается прием заявок на конкурс «Искусство объединяет»

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке Министерства культуры Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс студенческих театральных коллективов «Искусство объединяет».
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