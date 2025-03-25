Бросок Девина Букера принес «Финиксу» победу над «Милуоки»

За 5,7 секунды до конца четвертой четверти при равном счете (106:106) баскетболисты «Бакс» потерялись в защите, в результате чего защитник «Финикса» Девин Букер получил возможность для свободного среднего броска, который оказался точным.
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