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Царьград

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Лионель Месси завершит карьеру в сборной Аргентины матчем 7 октября

Лионель Месси завершит карьеру в сборной Аргентины матчем 7 октября

Лионель Месси прибыл в расположение сборной Аргентины перед прощальным матчем. 39-летний форвард проведет последний матч с Бенином 7 октября в Буэнос-Айресе.

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