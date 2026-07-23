Антон Волошко: «Наш святой долг - поддерживать участников специальной военной операции и членов их семей»

Личный приём граждан провел Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко. Тема щепетильная: были рассмотрены острые социальные вопросы и проблемы участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии