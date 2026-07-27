«Вспомните события в Югославии»: Путин назвал причины СВО

Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ заявил, что специальная военная операция стала вынужденным ответом на многолетнюю агрессию Запада, начавшуюся с нарушения Устава ООН еще в Югославии, продолженную обещаниями не расширять НАТО и завершившуюся кровавым госпереворотом на Украине.