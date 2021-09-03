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Деревья и кустарники: особенности выращивания в контейнерах

Деревья и кустарники: особенности выращивания в контейнерах

В контейнерной культуре можно выращивать гортензии крупнолистные, бересклеты, спиреи, розы, клематисы, клены и даже яблони! Контейнер с цветущими и декоративно лиственными кустарниками и маленькими деревцами – прекрасный способ украсить ваш сад, внести в него южную нотку и, конечно, сделать его неповторимым Бересклет в кашпо Листопадные и вечнозеленые формы бересклета пригодны для формирования бонсай, так как […] The post Деревья и кустарники: особенности выращивания в контейнерах first appeared on echo-ua.

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