Владимир Прохватилов. Британская армия больше не считается мощной военной силой

Евгений Акимов

И это очень хорошо, ибо, в публикациях российских СМИ, на ток-шоу и разных "патриотичных" блогеров украинская армия не просто слаба, это банда, а поди-ж ты, полтора года ВС РФ ничего сделать не могут....