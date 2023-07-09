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Владимир Прохватилов. Британская армия больше не считается мощной военной силой

Владимир Прохватилов. Британская армия больше не считается мощной военной силой

В британской армии разразился скандал. Проверка, проведённая Министерством обороны Великобритании, подтвердила незаконную дискриминацию Королевскими ВВС белых мужчин при наборе на службу в рамках политики по повышению этнического и гендерного разнообразия.

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Комментарии
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Евгений Акимов
И это очень хорошо, ибо, в публикациях российских СМИ, на ток-шоу и разных &quot;патриотичных&quot; блогеров украинская армия не просто слаба, это банда, а поди-ж ты, полтора года ВС РФ ничего сделать не могут....
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