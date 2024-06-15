Белый дом: США выделят более $1,5 млрд Украине через USAID и госдеп

В Белом доме заявили, что США выделят более $1,5 млрд для энергетического сектора, гуманитарных потребностей, гражданской безопасности Украины через Агентство по международному развитию (USAID) и госдепартамент Соединенных Штатов.
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