Викторина «Мастер и Маргарита»

Что такое квизы? Это тематические командные игры, проходящие в стенах уютного бара или ресторана. Они носят как интеллектуальный, так и развлекательный характер: здесь вы сможете развеяться, насладиться общением с друзьями, повеселиться, блеснуть знаниями и расширить свой кругозор.