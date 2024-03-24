Викторина «Мастер и Маргарита»

Что такое квизы? Это тематические командные игры, проходящие в стенах уютного бара или ресторана. Они носят как интеллектуальный, так и развлекательный характер: здесь вы сможете развеяться, насладиться общением с друзьями, повеселиться, блеснуть знаниями и расширить свой кругозор.
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