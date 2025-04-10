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Китай

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Продажи США оружия Тайваню не смогут воспрепятствовать воссоединению Китая -- Минобороны КНР

Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ -- Продажи Соединенными Штатами оружия Тайваню не смогут изменить ситуацию в соотношении военной мощи каждого из двух берегов Тайваньского пролива и тем более воспрепятствовать неотвратимой исторической тенденции к воссоединению Китая.

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