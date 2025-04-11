Агроновский: помилование Карелиной может аннулировать ее долг по делу о госизмене

Гражданку США Ксения Карелина, осужденную за госизмену и помилованная указом президента РФ, могут освободить от уплаты долга в 308 тысяч рублей в рамках этого указа, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.