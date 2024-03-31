Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    раз уж родители не удосужились воспитать своих несовершенно летних детенышей пусть отправляются " на посидеть "вместо...За подростков из ...
  • Михаил Мамонов
    ответственность должна быть вплоть до уголовной в зависимости от тяжести причиненного вреда.За подростков из ...
  • Betahon
    Не перевелись еще на Руси Левши! Такая страна не победима!"Известия": в зон...

Эрдоган: в ближайшие 4-5 лет руководство Турции исправит допущенные ошибки

Эрдоган: в ближайшие 4-5 лет руководство Турции исправит допущенные ошибки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в течение ближайших 4-5 лет его партия и правительство исправят допущенные ошибки, выявленные на муниципальных выборах, где Партия справедливости и развития потеряла значительную поддержку избирателей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх