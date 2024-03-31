Эрдоган: в ближайшие 4-5 лет руководство Турции исправит допущенные ошибки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в течение ближайших 4-5 лет его партия и правительство исправят допущенные ошибки, выявленные на муниципальных выборах, где Партия справедливости и развития потеряла значительную поддержку избирателей.