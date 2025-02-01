Наконец-то для поражения украинских БЭК в Черном море стали чаще применять ударные дроны, вместо подставления под огонь экипажей вертолетов.
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Наконец-то для поражения украинских БЭК в Черном море стали чаще применять ударные дроны, вместо подставления под огонь экипажей вертолетов.
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