Представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Владислав Масленников проинформировал о том, что ЕС собственноручно разрушить свою экономическую систему, если попытается преждевременно интегрировать киевский режим, не позволяя ему вступить в блок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии