Прогноз погоды в Крыму на 10 февраля В Симферополе -2 и пасмурноВ Севастополе +2 и пасмурноВ Евпатории -2 и пасмурноВ Черноморском -2 и пасмурноВ Джанкое -3 и небольшой снегВ Ялте +3 и облачно с прояснениямиВ Алуште +3 и облачно с прояснениямиВ Керчи -2 и облачно с прояснениямиВ Арм.
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