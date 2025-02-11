Чистая прибыль Сбербанка в январе увеличилась на 15,5%

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе 2025 года выросла на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 132,9 млрд рублей, как сообщается в пресс-релизе кредитной организации.