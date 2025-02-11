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FinFax - Новости банков и вкладов

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Чистая прибыль Сбербанка в январе увеличилась на 15,5%

Чистая прибыль Сбербанка в январе увеличилась на 15,5%

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе 2025 года выросла на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 132,9 млрд рублей, как сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

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