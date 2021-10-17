Я вам не жертва: Бородина обвинила судей «Ледникового периода» в предвзятости

Российская телеведущая Ксения Бородина, выступающая в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым в очередном выпуске проекта «Ледниковый период», призналась в своем Instagram, что у неё был «очень эмоциональный и тяжелый прокат» в субботу, 16 октября.