Полицейские Северной Осетии изъяли у жителя Пригородного района схрон оружия и боеприпасов

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Пригородному району РСО-Алания совместно с оперативниками ГУ МВД России по СКФО и УФСБ Северной Осетии в ходе реализации оперативной информации задержан 64-летний житель Черменского сельского поселения, подозреваемый в незаконном обороте оружия.