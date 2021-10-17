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Кто сможет реально строить новый прекрасный мир или Почему не будет нового Ялтинского соглашения

Кто сможет реально строить новый прекрасный мир или Почему не будет нового Ялтинского соглашения

Не зная истории сложно строить планы на будущее. То есть строить то их можно и без всяких знаний. Вопрос, что получится.

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Лора Лора
Все правильно. Пора пиндосам и гадливым англ. на покой....
сергей кочегаров
Всех в помойное ведро окунул и победил одной рукой... Вот это автор! "Ну, не в 100% случаях, конечно, но в большинстве".
Наталия
Хотелось бы, но...современный мир меняется настолько быстро и непредсказуемо, что такие прогнозы - ни что иное, как гадание на кофейной гуще.
Наталия
И еще: англосаксы настолько хитры, двуличны и беспринципны, что их недооценивать и сбрасывать со счетов нельзя.

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