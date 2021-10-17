Кто сможет реально строить новый прекрасный мир или Почему не будет нового Ялтинского соглашения

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаКто сможет реально строить новый прекрасный мир или Почему не будет нового Ялтинского соглашения Не зная истории сложно строить планы на будущее. То есть строить то их можно и без всяких знаний. Вопрос, что получится.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛора ЛораВсе правильно. Пора пиндосам и гадливым англ. на покой....сергей кочегаровВсех в помойное ведро окунул и победил одной рукой... Вот это автор! "Ну, не в 100% случаях, конечно, но в большинстве".НаталияХотелось бы, но...современный мир меняется настолько быстро и непредсказуемо, что такие прогнозы - ни что иное, как гадание на кофейной гуще.НаталияИ еще: англосаксы настолько хитры, двуличны и беспринципны, что их недооценивать и сбрасывать со счетов нельзя.Комментировать
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