Axios: Трамп не планировал встречу с Зеленским в Париже, но его убедил Макрон

Избранный президент США Дональд Трамп изначально не планировал проводить встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Париже, однако на проведении переговоров в трёхстороннем формате настоял президент Франции Эммануэль Макрон.
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