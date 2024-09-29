Учёные назвали пять продуктов, которые опаснее сигарет

Проанализировав порядка 14 исследований, учёные выяснили, какая еда на столе самая опасная.Некоторые продукты, которые многие едят постоянно, более доступные и привлекают людей своим вкусом, а потому, учитывая последствия для организма, они опаснее сигарет, передаёт Pronews.