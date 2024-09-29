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Учёные назвали пять продуктов, которые опаснее сигарет

Учёные назвали пять продуктов, которые опаснее сигарет

Проанализировав порядка 14 исследований, учёные выяснили, какая еда на столе самая опасная.Некоторые продукты, которые многие едят постоянно, более доступные и привлекают людей своим вкусом, а потому, учитывая последствия для организма, они опаснее сигарет, передаёт Pronews.

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