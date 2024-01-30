Ростех поддержал создание передовой инженерной школы на базе Омского политеха

Объединенная двигателестроительная корпорация и концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех поддержали конкурсную заявку Омского государственного технического университета (ОмГТУ) на создание передовой инженерной школы «СтанкоИнструментТех».
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