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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Федоров о тренерах в МХЛ: «Есть старая школа – баллоны, кроссы. Иногда эти критикуемые методики приносят результат. Но не нравится, когда унижают молодых хоккеистов»

В минувшем сезоне бывший комментатор входил в штаб «Чайки» – молодежной команды «Торпедо».  – Бросаются ли тебе в глаза тренеры старой формации, которые работают по устаревшим лекалам и не хотят учиться ничему новому? – В МХЛ очень разные тренеры.

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