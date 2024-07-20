Дмитрий Федоров о тренерах в МХЛ: «Есть старая школа – баллоны, кроссы. Иногда эти критикуемые методики приносят результат. Но не нравится, когда унижают молодых хоккеистов»

В минувшем сезоне бывший комментатор входил в штаб «Чайки» – молодежной команды «Торпедо». – Бросаются ли тебе в глаза тренеры старой формации, которые работают по устаревшим лекалам и не хотят учиться ничему новому? – В МХЛ очень разные тренеры.