Информационно-справочный центр ЦИК России в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Государственной Думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам в единый день голосования 8 сентября 2024 года (8-800-200-00-20)

В целях повышения эффективности информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам в единый день голосования 8 сентября 2024 года Центральной избирательной комиссией Российской Федерации организована работа Информационно-справочного центра ЦИК России, который будет функционировать до 18 часов 9 сентября 2024 года ежедневно с 9 до 18 часов, а с 9 часов 5 сентября 2024 года до окончания работы - в круглосуточном режиме.