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Казахстанский парахоккеист: «Мы единственные, кто занимается этим видом спорта в Казахстане»

Казахстанский парахоккеист Куат Карипбаев высказался после победы над сборной Армении (3:0) в матче за третье место на турнире по следж-хоккею на играх «Мы вместе.

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