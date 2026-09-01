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Мировое обозрение

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Путин провёл разговор с Герасимовым перед пресс-конференцией в Бишкеке

Путин провёл разговор с Герасимовым перед пресс-конференцией в Бишкеке

Президент России Владимир Путин перед общением с журналистами по итогам саммита ШОС провел оперативный телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

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