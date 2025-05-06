Учащаяся Панфиловской школы, воспитанница военно-патриотического клуба "Каскад" Рассказова Евгения и руководитель Сергей Папушин.
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Учащаяся Панфиловской школы, воспитанница военно-патриотического клуба "Каскад" Рассказова Евгения и руководитель Сергей Папушин.