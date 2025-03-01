ФАБы смели мосты, как во время паводка: Карта специальной военной операции на Украине на 1 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках специальной военной операции на Купянском направлении российские войска продолжают занимать важные плацдармы.