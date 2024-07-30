Виктор Орбан смещается в Азию

Венгерский премьер Виктор Орбан, которому в Европе все никак не простят его «мирной миссии» по Украине, включавшей поездки в Москву и Пекин, в минувшие выходные вновь с явным удовольствием принялся эпатировать своих западных союзников.
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