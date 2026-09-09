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Суд Иркутской области дал 15-летнему подростку 8 лет за убийство двух девушек

Суд Иркутской области дал 15-летнему подростку 8 лет за убийство двух девушек

Шелеховский городской суд Иркутской области приговорил к восьми годам лишения свободы 15-летнего подростка, признанного виновным в убийстве двух девушек.

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