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Царьград

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В Астане министры тюркских стран обсудили борьбу с торговлей людьми

В Астане министры тюркских стран обсудили борьбу с торговлей людьми

В Астане состоялась встреча министров внутренних дел государств, входящих в Организацию тюркских государств (ОТГ).

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