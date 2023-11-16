Сотрудник госстройнадзора Крыма арестован по делу о взятке

СК РФ Сотрудник министерства жилищной политики и госстройнадзора Республики Крым арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Telegram-канале СК РФ, поделившись кадрами с места событий.
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