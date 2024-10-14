Караганов: Европу нужно остановить, она «гонит» третью мировую войну

Запад «гонит» третью мировую войну, поэтому европейцев надо остановить. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
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